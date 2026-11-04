Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Langfristige Performance
|
04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Croda International-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Croda International-Aktie bei 95,40 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,822 Croda International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Croda International-Aktie auf 36,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 811,32 GBP wert. Damit wäre die Investition um 61,89 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Croda International einen Börsenwert von 5,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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