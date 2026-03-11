Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

Performance im Blick 11.03.2026 10:03:51

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Anlegern gebracht.

Croda International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,342 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 899,09 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 10.03.2026 auf 27,80 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,09 Prozent abgenommen.

Alle Croda International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Croda International PLC Registered Shs 31,67 -0,31%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

