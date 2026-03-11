Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Performance im Blick
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Croda International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,342 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 899,09 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 10.03.2026 auf 27,80 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,09 Prozent abgenommen.
Alle Croda International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
