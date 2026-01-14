Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 14.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Croda International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,17 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 320,821 Croda International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 27,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 710,30 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,90 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Croda International belief sich jüngst auf 3,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs

mehr Nachrichten