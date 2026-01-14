Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Performance unter der Lupe
|
14.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor einem Jahr bedeutet
Croda International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,17 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 320,821 Croda International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 27,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 710,30 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,90 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Croda International belief sich jüngst auf 3,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
