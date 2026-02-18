FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Croda International-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 69,94 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,298 Croda International-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 17.02.2026 426,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,85 GBP belief. Mit einer Performance von -57,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at