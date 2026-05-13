Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Investmentbeispiel
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13.05.2026 10:04:04
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Croda International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Croda International-Aktie 67,94 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,719 Croda International-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 410,66 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 12.05.2026 auf 27,90 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 58,93 Prozent.
Alle Croda International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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