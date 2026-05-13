FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Croda International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Croda International-Aktie 67,94 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,719 Croda International-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 410,66 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 12.05.2026 auf 27,90 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 58,93 Prozent.

Alle Croda International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at