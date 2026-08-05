DCC Aktie

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WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

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Investmentbeispiel 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DCC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DCC-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DCC-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,62 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,450 DCC-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 366,37 GBP, da sich der Wert eines DCC-Papiers am 04.08.2026 auf 63,70 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,64 Prozent zugenommen.

DCC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,43 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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