DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden DCC-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der DCC-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 49,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 200,965 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 12 288,99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 61,15 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 22,89 Prozent.
DCC wurde am Markt mit 5,08 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
