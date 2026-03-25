DCC Aktie

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WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

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Rentables DCC-Investment? 25.03.2026 10:04:44

FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in DCC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das DCC-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die DCC-Aktie letztlich bei 42,91 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,330 DCC-Papiere. Die gehaltenen DCC-Papiere wären am 24.03.2026 106,87 GBP wert, da der Schlussstand 45,86 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,87 Prozent angewachsen.

DCC wurde am Markt mit 3,92 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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