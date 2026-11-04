DCC Aktie

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WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

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Rentables DCC-Investment? 04.11.2026 10:03:34

FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DCC-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden DCC-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 46,53 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hat, hat nun 214,915 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 64,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 872,77 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,73 Prozent angewachsen.

DCC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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