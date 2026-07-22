DCC Aktie

DCC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

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Hochrechnung 22.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen DCC-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die DCC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DCC-Papier bei 59,62 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 167,729 DCC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DCC-Anteile wären am 21.07.2026 10 550,15 GBP wert, da der Schlussstand 62,90 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,50 Prozent vermehrt.

Am Markt war DCC jüngst 5,35 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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