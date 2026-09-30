FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DCC-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der DCC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,72 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die DCC-Aktie investierten, hätten nun 2,096 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,35 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 134,85 GBP wert. Damit wäre die Investition um 34,85 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte DCC einen Börsenwert von 5,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at