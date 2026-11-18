Bei einem frühen Investment in DCC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DCC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen DCC-Anteile an diesem Tag bei 61,65 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,221 DCC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 047,04 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 17.11.2026 auf 64,55 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,70 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von DCC belief sich jüngst auf 5,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at