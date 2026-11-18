DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Lukratives DCC-Investment?
|
18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DCC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DCC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen DCC-Anteile an diesem Tag bei 61,65 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,221 DCC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 047,04 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 17.11.2026 auf 64,55 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,70 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von DCC belief sich jüngst auf 5,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plc
|
18.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC Energy plc (EQS Group)
|
18.11.26
|FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DCC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC Energy plc (EQS Group)
|
16.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC Energy plc (EQS Group)
|
13.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
12.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
11.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
Analysen zu DCC plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DCC plc
|77,00
|0,65%