FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DCC von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DCC gewesen.

Am 24.06.2021 wurde das DCC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,879 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (61,55 GBP), wäre das Investment nun 1 038,91 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete DCC eine Marktkapitalisierung von 5,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at