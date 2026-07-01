DCC Aktie

DCC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

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Lukrative DCC-Anlage? 01.07.2026 10:04:13

FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel hätte eine Investition in DCC von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen DCC-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden DCC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66,50 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 150,376 DCC-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 383,46 GBP, da sich der Wert eines DCC-Papiers am 30.06.2026 auf 62,40 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,17 Prozent.

Insgesamt war DCC zuletzt 5,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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