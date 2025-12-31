DCC Aktie

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

Frühes Investment 31.12.2025 10:04:40

FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DCC von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen DCC-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der DCC-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 40,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,510 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 145,10 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 14,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DCC belief sich zuletzt auf 4,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

