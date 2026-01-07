FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DCC-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DCC-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das DCC-Papier an diesem Tag 55,17 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,125 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 799,65 GBP, da sich der Wert einer DCC-Aktie am 06.01.2026 auf 44,12 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 20,03 Prozent verkleinert.

Insgesamt war DCC zuletzt 3,78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at