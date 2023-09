FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in DCC eingebracht

Bei einem frühen Investment in DCC-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DCC-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 64,20 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1,558 DCC-Aktien. Die gehaltenen DCC-Anteile wären am 12.09.2023 69,07 GBP wert, da der Schlussstand 44,34 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,93 Prozent verringert.

Der Börsenwert von DCC belief sich jüngst auf 4,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at