FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine DCC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DCC-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 70,05 GBP. Bei einem DCC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,276 DCC-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 907,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 63,60 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,21 Prozent verringert.

Am Markt war DCC jüngst 5,44 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at