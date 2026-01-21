FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in DCC eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die DCC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DCC-Papier bei 54,55 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,833 DCC-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.01.2026 80,22 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 43,76 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 80,22 GBP, was einer negativen Performance von 19,78 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von DCC belief sich zuletzt auf 3,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

