DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|DCC-Investition im Blick
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18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die DCC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die DCC-Aktie an diesem Tag bei 53,00 GBP. Bei einem DCC-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 188,679 DCC-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DCC-Aktie auf 45,94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 667,92 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,32 Prozent.
DCC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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