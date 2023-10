FTSE 100-Papier Dechra Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Dechra Pharmaceuticals-Investment abgeworfen

Am 06.10.2018 wurde das Dechra Pharmaceuticals-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Dechra Pharmaceuticals-Anteile letztlich bei 22,08 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Dechra Pharmaceuticals-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 452,899 Dechra Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2023 17 192,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37,96 GBP belief. Mit einer Performance von +71,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Dechra Pharmaceuticals wurde am Markt mit 4,31 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at