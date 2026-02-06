FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: Hätte sich ein Investment in Diageo vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Diageo-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Diageo-Aktie 17,97 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,566 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 05.02.2026 99,44 GBP wert, da der Schlussstand 17,87 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,56 Prozent.

Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at