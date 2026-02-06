Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Performance im Blick
|
06.02.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: Hätte sich ein Investment in Diageo vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Diageo-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Diageo-Aktie 17,97 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,566 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 05.02.2026 99,44 GBP wert, da der Schlussstand 17,87 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,56 Prozent.
Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo plc
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: Hätte sich ein Investment in Diageo vor 10 Jahren inzwischen gelohnt? (finanzen.at)
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.