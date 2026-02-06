Diageo Aktie

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

Performance im Blick 06.02.2026

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: Hätte sich ein Investment in Diageo vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Diageo-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Diageo-Aktie 17,97 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,566 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 05.02.2026 99,44 GBP wert, da der Schlussstand 17,87 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,56 Prozent.

Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

30.01.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
22.01.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
