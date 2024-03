FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: Hätte sich ein Investment in Diageo vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Diageo-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,38 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,404 Diageo-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.02.2024 gerechnet (29,62 GBP), wäre die Investition nun 100,82 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,82 Prozent gesteigert.

Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at