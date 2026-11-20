Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Investment im Blick
|
20.11.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diageo von vor einem Jahr abgeworfen
Die Diageo-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Diageo-Papier bei 17,04 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 586,854 Diageo-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Diageo-Papiere wären am 19.11.2026 10 944,84 GBP wert, da der Schlussstand 18,65 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 9,45 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Diageo belief sich zuletzt auf 42,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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