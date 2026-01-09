FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diageo von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Diageo-Aktien gewesen.

Die Diageo-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,10 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 552,486 Diageo-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Diageo-Papiers auf 16,02 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 850,83 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 11,49 Prozent verkleinert.

Diageo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,10 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at