Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Rentables Diageo-Investment?
|
27.02.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diageo von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Diageo-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,45 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Diageo-Aktie investierten, hätten nun 3,515 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 55,75 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 26.02.2026 auf 15,86 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 44,25 Prozent verkleinert.
Diageo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
