Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Lukrativer Diageo-Einstieg?
|
26.12.2025 10:03:34
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Diageo-Aktie an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Diageo-Papier 36,48 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,416 Diageo-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 15,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 435,78 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,42 Prozent.
Der Börsenwert von Diageo belief sich jüngst auf 35,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
