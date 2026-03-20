FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Diageo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Diageo-Anteile betrug an diesem Tag 35,21 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 2,841 Diageo-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 39,82 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 19.03.2026 auf 14,02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,18 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Diageo belief sich zuletzt auf 31,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at