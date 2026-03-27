Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 27.03.2026 10:05:09

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Diageo eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 27.03.2021 wurde das Diageo-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Diageo-Papier 29,88 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Diageo-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,465 Diageo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Diageo-Papiers auf 13,93 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,17 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,38 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Diageo einen Börsenwert von 30,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diageo plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

mehr Analysen
26.03.26 Diageo Overweight Barclays Capital
25.03.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Diageo Neutral UBS AG
25.03.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
25.03.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 15,85 -1,55% Diageo plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen