Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Frühe Anlage
|
27.03.2026 10:05:09
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren
Am 27.03.2021 wurde das Diageo-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Diageo-Papier 29,88 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Diageo-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,465 Diageo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Diageo-Papiers auf 13,93 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,17 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,38 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Diageo einen Börsenwert von 30,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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