Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Anlage unter der Lupe
|
31.10.2025 10:04:19
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Diageo-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 277,932 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 4 816,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,33 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,83 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 38,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
