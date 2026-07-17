Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Profitables Diageo-Investment? 17.07.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Diageo-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Diageo-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34,84 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hat, hat nun 287,007 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 534,71 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 16.07.2026 auf 15,80 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 54,65 Prozent.

Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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