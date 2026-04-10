FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Diageo gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Diageo-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Diageo-Aktie betrug an diesem Tag 20,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,854 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2026 auf 14,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,24 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29,76 Prozent verringert.

Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at