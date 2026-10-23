Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Diageo-Anlage? 23.10.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Diageo eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 23.10.2025 wurden Diageo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug an diesem Tag 18,26 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Diageo-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,765 Diageo-Anteilen. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 22.10.2026 980,01 GBP wert, da der Schlussstand 17,90 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 2,00 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Diageo belief sich zuletzt auf 38,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diageo plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

mehr Analysen
22.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Diageo Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 21,33 -0,33% Diageo plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen