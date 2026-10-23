FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Diageo eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 23.10.2025 wurden Diageo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug an diesem Tag 18,26 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Diageo-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,765 Diageo-Anteilen. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 22.10.2026 980,01 GBP wert, da der Schlussstand 17,90 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 2,00 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Diageo belief sich zuletzt auf 38,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at