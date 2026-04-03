Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Lohnende Diageo-Anlage?
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03.04.2026 10:03:38
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht
Die Diageo-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Diageo-Aktie bei 18,87 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Diageo-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 530,082 Diageo-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Diageo-Aktie auf 13,92 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 376,09 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 26,24 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Diageo eine Börsenbewertung in Höhe von 30,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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