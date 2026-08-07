Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Langfristige Performance
|
07.08.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet
Das Diageo-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug an diesem Tag 33,14 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Diageo-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 301,796 Diageo-Aktien. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 06.08.2026 5 228,61 GBP wert, da der Schlussstand 17,33 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 47,71 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Diageo eine Marktkapitalisierung von 36,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo plc
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.08.26
|Anleger in Habachtstellung: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
06.08.26
|Diageo boss Dave Lewis stakes revival on canned cocktails and Guinness (Financial Times)
|
06.08.26
|Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,67
|3,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.