FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie Investoren gebracht.

Das Diageo-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug an diesem Tag 33,14 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Diageo-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 301,796 Diageo-Aktien. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 06.08.2026 5 228,61 GBP wert, da der Schlussstand 17,33 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 47,71 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Diageo eine Marktkapitalisierung von 36,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at