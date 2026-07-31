FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Diageo-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Diageo-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Diageo-Anteile bei 18,53 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 53,967 Diageo-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,44 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 886,94 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 11,31 Prozent.

Der Börsenwert von Diageo belief sich jüngst auf 37,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at