Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Lukratives Diageo-Investment? 28.08.2026 10:03:39

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.08.2025 wurde die Diageo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Diageo-Papier an diesem Tag 20,63 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 484,731 Diageo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 247,70 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 27.08.2026 auf 17,02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,52 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Diageo belief sich zuletzt auf 38,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
19.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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