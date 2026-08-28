Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Lukratives Diageo-Investment?
|
28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht
Am 28.08.2025 wurde die Diageo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Diageo-Papier an diesem Tag 20,63 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 484,731 Diageo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 247,70 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 27.08.2026 auf 17,02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,52 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Diageo belief sich zuletzt auf 38,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo plc
|
28.08.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.08.26
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
21.08.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19,95
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.