Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Performance
|
13.02.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Diageo-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Diageo-Anteile an diesem Tag bei 21,85 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hat, hat nun 45,767 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 18,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 846,22 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,38 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 40,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
