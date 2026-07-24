FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet

Das Diageo-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,39 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,676 Diageo-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,04 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 23.07.2026 auf 15,41 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,96 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Diageo betrug jüngst 35,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at