Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Diageo-Investment? 24.07.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Diageo-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Diageo-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,39 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,676 Diageo-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,04 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 23.07.2026 auf 15,41 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,96 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Diageo betrug jüngst 35,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diageo plc

mehr Nachrichten