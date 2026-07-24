Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Profitables Diageo-Investment?
|
24.07.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet
Das Diageo-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,39 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,676 Diageo-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,04 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 23.07.2026 auf 15,41 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,96 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Diageo betrug jüngst 35,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo plc
|
24.07.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.07.26
|Diageo chair hunts for drinks ‘heavyweights’ in board revamp (Financial Times)
|
17.07.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26