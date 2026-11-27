Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Diageo-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,09 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,561 Diageo-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,48 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,36 GBP wert. Damit wäre die Investition um 30,64 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 43,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at