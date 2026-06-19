Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Profitables Diageo-Investment? 19.06.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Diageo-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Diageo-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,72 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,799 Diageo-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 440,34 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 18.06.2026 auf 15,29 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,97 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Diageo betrug jüngst 33,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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