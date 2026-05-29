FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Diageo-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,83 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investierten, hätten nun 53,107 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 840,15 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 28.05.2026 auf 15,82 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 15,99 Prozent.

Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at