Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Rentable Diageo-Anlage? 26.06.2026 10:03:50

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Diageo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Diageo-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Diageo-Anteile bei 18,78 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 532,481 Diageo-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Diageo-Aktie auf 15,62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 317,36 GBP wert. Damit wäre die Investition 16,83 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Diageo zuletzt 35,15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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