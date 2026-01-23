Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

Lukrativer Diageo-Einstieg? 23.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Diageo-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 37,06 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investierten, hätten nun 26,987 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 457,43 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 22.01.2026 auf 16,95 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 54,26 Prozent.

Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

