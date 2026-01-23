Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Lukrativer Diageo-Einstieg?
|
23.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Diageo-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 37,06 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investierten, hätten nun 26,987 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 457,43 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 22.01.2026 auf 16,95 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 54,26 Prozent.
Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
