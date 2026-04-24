Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Investmentbeispiel
|
24.04.2026 10:03:40
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Diageo-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,73 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 305,530 Diageo-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.04.2026 4 508,41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,76 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,92 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Diageo eine Börsenbewertung in Höhe von 33,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
17.04.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.04.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.04.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.03.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
31.03.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Diageo auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 1650 Pence (dpa-AFX)