FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Diageo-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Diageo-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,73 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 305,530 Diageo-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.04.2026 4 508,41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,76 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,92 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Diageo eine Börsenbewertung in Höhe von 33,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at