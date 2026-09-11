Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Anlage im Blick
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11.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Diageo-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Diageo-Aktie bei 35,17 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Diageo-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,433 Diageo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 455,65 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 10.09.2026 auf 16,03 GBP belief. Damit wäre die Investition um 54,44 Prozent gesunken.
Diageo war somit zuletzt am Markt 35,57 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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