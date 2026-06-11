Diploma Aktie

Diploma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Diploma-Anlage? 11.06.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Diploma-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 7,77 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128,783 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 69,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 982,61 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 798,26 Prozent.

Diploma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diploma PLC

mehr Nachrichten