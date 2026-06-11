Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Lohnende Diploma-Anlage?
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11.06.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Diploma-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 7,77 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128,783 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 69,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 982,61 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 798,26 Prozent.
Diploma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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