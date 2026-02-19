Diploma Aktie

Diploma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

Lukrative Diploma-Anlage? 19.02.2026 10:03:24

FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Diploma gewesen.

Am 19.02.2016 wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Diploma-Aktie an diesem Tag bei 6,71 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,903 Diploma-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 837,56 GBP, da sich der Wert einer Diploma-Aktie am 18.02.2026 auf 56,20 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 737,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Diploma eine Marktkapitalisierung von 7,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Diploma PLC

