FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Diploma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Diploma-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,32 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,411 Diploma-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 70,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,11 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 140,11 Prozent vermehrt.

Diploma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,51 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at