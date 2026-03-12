FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Diploma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Diploma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Diploma-Anteile bei 24,58 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,068 Diploma-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 51,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,52 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +109,52 Prozent.

Der Börsenwert von Diploma belief sich zuletzt auf 6,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at