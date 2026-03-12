Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Diploma-Anlage
|
12.03.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Diploma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Diploma-Anteile bei 24,58 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,068 Diploma-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 51,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,52 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +109,52 Prozent.
Der Börsenwert von Diploma belief sich zuletzt auf 6,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Diploma PLC
Analysen zu Diploma PLC
Aktien in diesem Artikel
|Diploma PLC
|60,00
|0,00%
